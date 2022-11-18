СБУ разоблачила коллаборантов в Запорожской области, заставлявших восхвалять Россию в местных школах

Бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и ее заместительница добровольно вступили в созданный агрессором "департамент образования" в городе. Коллаборанты получили "руководящие должности" и способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования в городе Токмак Запорожской области.

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Об этом 18 ноября сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ разоблачила предательниц, которые скрываются на захваченной территории юга Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фигурантки призвали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам".

"В случае несогласия пособницы врага угрожали педагогам "последствиями" в виде незаконных преследований. Для запугивания и доказывания своих требований организовывали так называемые "общественные собрания", где публично агитировали за поддержку страны-агрессора и оправдывали ее преступления", - рассказали в СБУ.

При этом коллаборанты обещали выплату российских "зарплат" и лояльное отношение местного "районо" к тем, кто согласится предать Украину и перейти на сторону врага.

Следователи СБУ сообщили злоумышленницам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 (преднамеренные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) и оккупационной администрации государства-агрессора, путем реализации или поддержки решений и действий государства-агрессора и оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленниц к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ также перехватила документы российских захватчиков, регламентирующих организацию фейкового референдума на оккупированной Россией территории Запорожской области по "присоединению" ее к составу РФ.

Тем временем на недавно освобожденных территориях СБУ задерживает таких коллаборантов. В частности, Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Она возглавляла "аппарат" оккупационной администрации в Снегиревском районе.