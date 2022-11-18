СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі, які змушували вихваляти Росію у місцевих школах

Колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця добровільно вступили до створеного агресором "департаменту освіти" у місті. Колаборанти отримали "керівні посади" та сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти у місті Токмак Запорізької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 18 листопада повідомила Служба безпеки України.

СБУ викрила зрадниць, які наразі переховуються на захопленій території півдня України. Співробітники спецслужби з'ясували, що фігурантки закликали вчителів повертатися на "робочі місця" і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими "методичками".

"У разі незгоди пособниці ворога погрожували освітянам «наслідками» у вигляді незаконних переслідувань. Для залякування і доведення своїх вимог організовували так звані "громадські збори", де публічно агітували за підтримку країни-агресора та виправдовували її злочини", — розповіли у СБУ.

При цьому колаборанти обіцяли виплату російських "зарплат" і лояльне ставлення місцевого "районо" до тих, хто погодиться зрадити Україну та перейти на бік ворога.

Слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниць до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ також перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму на окупованій Росією території Запорізької області щодо "приєднання" її до складу РФ.

Тим часом на нещодавно звільнених територіях СБУ відшукує та затримує таких колаборантів. Зокрема, Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Вона очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівському районі.