СБУ ідентифікувала 1,5 тисячі організаторів "референдуму про приєднання до Росії" Запорізької області

Служба безпеки України перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму на окупованій Росією території Запорізької області щодо "приєднання" її до складу РФ, йдеться у повідомленні спецслужби.

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Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше 1 тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" відповідних заходів, зокрема з підрозділів Росгвардії, воєнної поліції Збройних сил РФ та російського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Як кажуть в СБУ, допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами "Головного управління МВС по Запорізькій області".

В свою чергу, для контролю за поведінкою учасників фейкового плебісциту кремлівські організатори, за даними спецслужби, планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ.

Крім того, співробітники СБУ отримали повний список поплічників окупантів, які добровільно погодились очолити так звані "територіальні виборчі комісії з референдуму". Наразі ідентифіковано більше 390 таких колаборантів. У відомстві кажуть, що встановили всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність за попередньою змовою групою осіб) та частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій попередили усіх організаторів фейкових референдумів, які проходять у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій області, про кримінальну відповідальність та анонсували введення Україною санкцій проти них.