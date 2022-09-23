Відповідальні за "референдуми" отримають санкції та заборону бачитися з близькими в Україні - МінТОТ

Міністерство з реінтеграції окупованих територій заявляє, що особи, відповідальні за проведення "референдумів" щодо приєднання відповідних окупованих територій до Росії, окрім кримінальної відповідальності, стикнуться із рядом заборон з боку української влади.

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Як підкреслюється у його повідомленні, силові та розвідувальні відомства України, а також саме МінТОТ володіють повною інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів.

Там анонсували, що стосовно усіх вказаних осіб буде введено санкції, а також ініційовано їх кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати, арештовано рухоме та нерухоме майно.

"Звертаючись до зрадників і колаборантів, попереджаємо: 1) жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності; 2) жоден із вас більше не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території; 3) жоден із вас не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати; 4) жоден із вас не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомтенні.

При цьому в Мінреінтеграції не уточнюють, що аме мали на увазі під забороною відвідування родичів і близьких абсолютно усім причетним до зазначених заходів.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 1 закону про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, вони ні за яких підстав не можуть бути обмежені у праві на в'їзд в Україну.

В свою чергу, довічне ув'язнення в Кримінальному кодексі у статтях 111 - 111-2 передбачене лише за держзраду в умовах воєнного стану. За зайняття ж посади в адміністративних чи правоохоронних окупаційних структурах або організацію політичних заходів (серед яких не перераховано заходи з волевиявлення), що призвело до "тяжких наслідків" можна отримати як довічне, так і 15-річне позбавлення волі. За інші види колаборації з окупантами довічних термінів ув'язнення не передбачено, а за деякі можна відбутися й штрафом.