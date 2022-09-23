Ответственные за "референдумы" получат санкции и запрет видеться с близкими в Украине - МинВОТ

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий заявляет, что лица, ответственные за проведение "референдумов" по присоединению соответствующих оккупированных территорий к России, кроме уголовной ответственности, столкнутся с рядом запретов со стороны украинской власти.

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Как подчеркивается в его сообщении, силовые и разведывательные ведомства Украины, а также само МинВОТ обладают полной информацией относительно организаторов, исполнителей и приспешников проведения псевдореферендумов.

Там анонсировали, что в отношении всех указанных лиц будут введены санкции, а также инициировано их уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество.

"Обращаясь к предателям и коллаборантам, предупреждаем: 1) ни один из вас не избежит уголовной ответственности; 2) ни один из вас больше не сможет посетить своих родственников и близких на подконтрольной Украине территории; 3) ни один из вас не сможет получать пенсионные и другие социальные выплаты 4) ни один из вас не сможет использовать собственные активы на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

При этом в Минреинтеграции не уточняют, что именно имели в виду под запретом на посещение родственников и близких абсолютно всем причастным к указанным мероприятиям.

Напомним, что согласно статье 1 закона о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины они ни по каким основаниям не могут быть ограничены в праве на въезд в Украину.

В свою очередь, пожизненное заключение в Уголовном кодексе в статьях 111 - 111-2 предусмотрено только за госизмену в условиях военного положения. За занятие же должности в административных или правоохранительных оккупационных структурах или организацию политических мероприятий (среди которых не перечислены мероприятия по волеизъявлению), что привело к "тяжким последствиям" можно получить как пожизненное, так и 15-летнее лишение свободы. За другие виды коллаборации с оккупантами пожизненных сроков заключения не предусмотрено, а за некоторые можно отделаться и штрафом.