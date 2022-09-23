Страны G7 и ЕС ответят на "референдумы" на оккупированных территориях Украины усилением санкций против РФ

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности по итогам встречи в Нью-Йорке 22 сентября решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, которая временно находится под контролем РФ.

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"Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН", - сказано в их совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии как нынешнего лидера "Большой семерки".

Они призвали все государства однозначно осудить любые такие "референдумы" и не признавать их результаты, а также анонсировали дальнейшие целенаправленные санкции с целью устойчивого экономического и политического давления на Россию.

Страны G7 и ЕС выразили сожаление по поводу преднамеренных эскалационных шагов России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику, подчеркнув, что РФ должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.

Также "Большая семерка" призвала Россию немедленно прекратить фильтрационные операции и принудительную депортацию украинских граждан в Россию. Кроме того, участники встречи:

- выразили глубокую озабоченность из-за сообщений о зверствах, совершенных в недавно освобожденных Вооруженными силами Украины частях Украины, в том числе о захоронениях, местах совершения преступлений и местах пыток в Изюме Харьковской области;

- отметили, что быстрое и тщательное сохранение улик на местах имеет первостепенное значение для привлечения виновных к ответственности за совершенные преступления, и Украина может рассчитывать на поддержку G7 в этом вопросе;

- подтвердили законное право Украины защищать себя от продолжающейся неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ;

- приветствовали мужество и успехи ВСУ в нынешнем контрнаступлении, которое позволило освободить значительные участки территории Украины от российского контроля;

- выразили единодушное и непоколебимое стремление продолжать экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины, пока это необходимо и в той мере, в какой это необходимо, чтобы "обеспечить путь Украины к свободе, миру, восстановлению и экономическому развитию";

- подтвердили, что разрушение Россией сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры в Украине и многомесячная блокада украинских портов на Черном море значительно усугубили глобальную нехватку продовольствия;

- приветствовали успешную реализацию Черноморской зерновой инициативы, которая привела к экспорту сельскохозяйственной продукции через украинские порты, что сыграло ключевую роль в стабилизации мировых цен на зерно, тем самым помогая не только непосредственным получателям украинского зерна, но и партнерам на глобальном Юге в более широком смысле;

- отметили, что в рамках действующей договоренности на сегодняшний день "значительно более половины" экспортируемого украинского зерна приходится на страны с низким и средним уровнем дохода и особо поприветствовали поддержку Украиной экспорта зерна в страны Африканского Рога;

- призвали к постоянной приверженности соглашению при содействии ООН и Турции, включая его автоматическое продление в ноябре, отметив, что угроза России разорвать эту договоренность напрямую подрывает усилия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и напрямую нацелена на наиболее уязвимых людей в мире, поскольку угрожает ростом цен на зерно;

- подчеркнули, что, "вопреки российской дезинформации", санкции, принятые странами G7 в ответ на войну России против Украины, не нацелены на экспорт российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в третьи страны, и поддержали международные инициативы по обеспечению продовольственной безопасности;

- осудили использование Россией в качестве оружия своего энергетического экспорта и подтвердили свое намерение завершить подготовку к введению ценового предела на нефть и нефтепродукты российского происхождения, как было объявлено министрами финансов G7 2 сентября;

- подчеркнули, что эта мера специально разработана для того, чтобы уменьшить способность РФ финансировать войну и ограничить ее влияние на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, что будет способствовать и снижению цен на продовольствие;

- призвали все страны, которые все еще стремятся импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже предельной цены;

- выразили глубокую обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в Украине, в том числе обстрелов вблизи Пивденноукраинской АЭС, подчеркнув также, что РФ должна немедленно вывести свои войска и военную технику с Запорожской АЭС и вернуть контроль над ней ее законному владельцу - Украине, и поприветствовав усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в Украине.

Отметим также, что как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, вышеуказанная инициатива об ограничении цены покупки российской нефти станет частью нового пакета санкций Евросоюза.