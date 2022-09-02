"Газпром" продлил остановку "Северного потока": в Еврокомиссии возмущены "ложным предлогом"

Российский "Газпром" заявляет о невозможности ожидавшегося 3 сентября возобновления прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за выявления утечки масла при обследовании газоперекачивающего агрегата №24 на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении газового монополиста.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в нем.

Указано, что масло выявлено на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя, и в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха. Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями Siemens.

"Получено предостережение "Ростехнадзора" о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя, в связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сослались в "Газпроме".

При этом там отмечают, что ранее подобные утечки масла были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и сейчас вынужденно простаивающими.

Согласно сообщению, в Siemens же полное устранение утечки масла на этих двигателях называют возможным лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия.

"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - резюмировали в "Газпроме".

В свою очередь спикер Европейской комиссии Эрик Мамер возмутился таким развитием событий, заявив в своем Twitter, что речь идет о ложном предлоге для продления остановки поставок газа.

"Сегодняшнее заявление "Газпрома" о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также свидетельствует о цинизме России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", - написал он.

Напомним, что "Газпром" еще утром 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.