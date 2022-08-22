Цены на газ в Европе превысили 3 тысячи долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на Нидерландском хабе TTF превысили 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельсвуют данные биржи ICE Futures.

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22 августа в 8:26 биржевые котировки достигли значения 292,995 евро за МВт, что соответсвует 3088 долларов за тысячу кубометров.

Позже цены откатитились до 285,395 евро за МВт или 3008 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ начали расти на фоне сообщения российского газового монополиста, компании "Газпром" о том, что 31 августа будет остановлен единственный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".

Прокачку газа по газопроводу россияне планируют остановить на трое суток с 31 августа по 2 сентября, а после восстановить поставки газа на уровне 33 млн куб. м в сутки.

Напомним, 25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Кремль не принимал турбину обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

В свою очередь немецкая компания Siemens заявила, что турбина из Газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию.