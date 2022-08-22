Ціни на газ у Європі перевищили 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на Нідерландському хабі TTF перевищили 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

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22 серпня о 8:26 біржові котирування досягли значення 292,995 євро за МВт, що відповідає 3088 доларів за тисячу кубометрів.

Пізніше ціни відкотилися до 285,395 євро за МВт або 3008 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ почали зростати на тлі повідомлення російського газового монополіста, компанії "Газпром" про те, що 31 серпня буде зупинено єдиний газоперекачувальний агрегат компресорної станції "Портова" на газопроводі "Північний потік-1".

Прокачування газу газопроводом росіяни планують зупинити на три доби з 31 серпня по 2 вересня, а після відновити постачання газу на рівні 33 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, 25 липня в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Раніше Канадський уряд вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яку раніше було заарештовано через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Кремль не приймав турбіну назад і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

У свою чергу, німецька компанія Siemens заявила, що турбіна з Газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправки, проте російський газовий монополіст "Газпром" поки не надав необхідні митні документи для відправки турбіни до Росії .