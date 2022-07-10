Канада вернет попавшую под санкции турбину "Северного потока-1", - СМИ

Канада вернет российскому газовому монополисту компании “Газпром” турбину, которую ранее не могли вернуть из ремонта из-за санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Канада согласилась экспортировать турбину, работающую на природном газе, обратно в Германию для использования в трубопроводе "Северный поток", выдав «ограниченное по времени и отзывное» разрешение на освобождение ее от санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли", — пишет издание.

Решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде, которые утверждали, что возвращение турбины подорвет санкционный режим.

В свою очередь, немецкие официальные лица призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия воспользуется этим вопросом как предлогом, чтобы перекрыть поставки газопроводом "Северный поток" и лишить Германию возможности заполнить своих хранилища газа перед зимой.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин "Северный поток-1" в Германию", — цитирует Bloomberg министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

Отметим, что "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.