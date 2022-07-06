Президент Еврокомиссии призвала ЕС готовиться к полной остановке поставок российского газа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

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Об этом Урсула фон дер Ляен заявила во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин продолжает использовать энергетические ресурсы как оружие, и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.

"Мы готовимся ко всем возможным событиям, которые касаются поставки газа из России. Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", – сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев", – сказала она.

Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что на этом этапе Еврокомиссия продолжает внимательно следить за динамикой поставок газа. Сейчас первейшей задачей является заполнение газовых хранилищ перед следующим отопительным сезоном.

"Мы должны подумать о том, где газ необходим больше всего, и как мы можем обеспечить его доставку, и о том, как мы можем защитить потребителей и наш единый рынок", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, Украина предлагает тем европейским странам у которых нет собственных хранилищ газа, хранить его в украинских газовых хранилищах.