Президент Єврокомісії закликала ЄС готуватися до повної зупинки постачання російського газу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

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Про це Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу у Європарламенті у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін продовжує використовувати енергетичні ресурси як зброю, і ЄС має бути готовим до перебоїв у постачаннях.

"Ми готуємося до всіх можливих подій, які стосуються постачання газу з Росії. Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - сказала вона.

За її словами, Єврокомісія незабаром представить план для ЄС щодо реагування у разі надзвичайної ситуації.

"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок та промислові ланцюжки поставок від збоїв", - сказала вона.

Урсула Фон дер Ляйєн наголосила, що на цьому етапі Єврокомісія продовжує уважно стежити за динамікою постачання газу. Наразі найпершим завданням є заповнення газових сховищ перед наступним опалювальним сезоном.

"Ми повинні подумати про те, де газ необхідний найбільше, і як ми можемо забезпечити його доставку, і як ми можемо захистити споживачів і наш єдиний ринок", - сказала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, Україна пропонує тим європейським країнам, які не мають власних сховищ газу, зберігати його в українських газових сховищах.