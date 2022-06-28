Украина предлагает европейским странам хранить газ в своих ПХГ

Украина предлагает тем европейским странам у которых нет собственных хранилищ газа хранить газ в ее газовых хранилищах. Об этом на своем Facebook написал министр энергетики Герман Галущенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, после соответствующего решения Совета Европы газовые хранилища в ЕС должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года. В то же время, далеко не все европейские страны имеют собственные ПХГ, чтобы надежно обеспечить население и промышленность энергоресурсом.

Поэтому решение предусматривает, что государства-члены Европейского совета могут заключать контракты на хранение газа с договорными сторонами Энергетического сообщества.

"Украина как председательствующий в 2022 году участник Energy Community готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения этого отопительного сезона. Наши ПХГ – самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более, что условия хранения в Украине – едва ли не самые оптимальные в Европе", — написал Галущенко.

Напомним, Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.