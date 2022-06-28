Україна пропонує європейським країнам зберігати газ у своїх ПСГ

Україна пропонує тим європейським країнам, які не мають власних сховищ газу, зберігати газ у її газових сховищах. Про це на Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, після відповідного рішення Ради Європи газові сховища у ЄС мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Водночас далеко не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.

Тому рішення передбачає, що держави-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичної спільноти.

"Україна як головуючий у 2022 році учасник Energy Community готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим більше, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі", - написав Галущенко.

Нагадаємо, Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.