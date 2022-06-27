ЕС обязал своих членов заполнить до начала зимы ПХГ газом не менее чем на 80%

Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

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Постановление предусматривает, что подземные хранилища газа на территории государств-членов ЕС должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022/2023 и до 90% до следующих зимних периодов. ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС к 2022 году.

Некоторые государства-члены ЕС не имеют на своей территории газохранилищ, поэтому регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных у других членов ЕС, и, таким образом, иметь доступ к запасам газа.

Регламент также предусматривает обязательную сертификацию всех операторов подземных хранилищ газа органами заинтересованных государств-членов. Целью этой сертификации является избежание потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения ЕС и другие важные интересы безопасности. Процедура ускоренной сертификации должна применяться к хранилищам мощностью более 3,5 ТВтч, которые были заполнены на уровне ниже среднего по ЕС в 2020 и 2021 годах.

Обязательства по заполнению складских площадей истекают 31 декабря 2025 года, но обязательства по сертификации операторов склада будут действовать и после этой даты.

Регламент также предусматривает отступление от требований Кипра, Мальты и Ирландии, если они не связаны напрямую с газовой системой других государств-членов.

Напомним, ранее глава международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.