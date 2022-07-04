Ціни на газ у Європі перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на нідерландській біржі ICE Futures перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

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Ціни почали зростати з 11:00 і о 13:58 досягли пікового значення 163,1 євро за мегават, що відповідає 1805 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 15.19 ціна становила 1791 долар за тисячу кубометрів.

Динаміка котирування газу на нідерландському хабі TTF 4 липня. Дані ICE Futures.

Ціни на газ почали зростати на тлі новин про страйк норвезьких нафтовиків. Так, за даними ЗМІ, через страйк, який має відбутися 5 липня, буде зупинено три норвезькі родовища: Gudrun, Oseberg South і Oseberg East.

Нагадаємо, ціни на газ почали зростати після того, як Газпром знизив прокачування газу газопроводом "Північний потік-1". Крім того, через профілактичне зупинялося постачання газу газопроводом "Турецький потік".