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Енергетика
Дата публікації

Ціни на газ у Європі перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ у Європі перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на нідерландській біржі ICE Futures перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

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Ціни почали зростати з 11:00 і о 13:58 досягли пікового значення 163,1 євро за мегават, що відповідає 1805 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 15.19 ціна становила 1791 долар за тисячу кубометрів.

Фото 2 — Ціни на газ у Європі перевищили 1800 доларів за тисячу кубометрів
Динаміка котирування газу на нідерландському хабі TTF 4 липня. Дані ICE Futures.

Ціни на газ почали зростати на тлі новин про страйк норвезьких нафтовиків. Так, за даними ЗМІ, через страйк, який має відбутися 5 липня, буде зупинено три норвезькі родовища: Gudrun, Oseberg South і Oseberg East.

Нагадаємо, ціни на газ почали зростати після того, як Газпром знизив прокачування газу газопроводом "Північний потік-1". Крім того, через профілактичне зупинялося постачання газу газопроводом "Турецький потік".

Автор:
Степан Крьока