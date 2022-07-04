Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на нидерландской бирже ICE Futures превысили 1800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Цены начали расти с 11:00 и в 13:58 достигли пикового значения в 163,1 евро за мегаватт, что соответствует 1805 долларов за тысячу кубометров.

По состоянию на 15:19 цена составляла 1791 доллар за тысячу кубометров.

Динамика котировок газа на нидерландском хабе TTF 4 июля. Данные ICE Futures.

Цены на газ начали расти на фоне новостей о забастовке норвежских нефтяников. Так, по данным СМИ, из-за забастовки, которая должна пройти 5 июля будут остановлены три норвежских месторождения: Gudrun, Oseberg South и Oseberg East.

Напомним, цены на газ начали расти после того как Газпром снизил прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1". Кроме того из-за профилактическим приостанавливались поставки газа газопроводом "Турецкий поток".