Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на нидерландской бирже ICE Futures превысили 1600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Цены на газ росли с самого утра и в 14:00 достигли пикового значения в 148,75 евро за мегаватт или 1631 доллар за тысячу кубометров.

Динамика котировок на ICE Futures 16 июня.

14 июня "Газпром" заявил о сокращении поставок газа по газопроводу "Северный поток-1" из-за технических проблем на компрессорной станции "Портовая" до 100 млн кубических метров в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м в сутки.

Позже стало известно, что из-за санкций компания Siemens не смогла вернуть ключевую турбину из планового технического обслуживания в Канаде. По мнению СМИ причиной этого стали санкции. На фоне этих новостей цены на газ в Европе начали расти.

16 июня в "Газпроме" заявили о проблемах со второй турбиной на КС "Портовая". По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по "Северному Потоку-1" до 67 млн куб. м. в сутки.

Напомним, в марте после начала российской военной агрессии цена на газ в ЕС достигла рекордного значения в 4000 долларов за тысячу кубов. После завершения отопительного сезона котировки откатились к значениям 950-1100 долларов за тысячу кубометров.