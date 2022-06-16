Ціни на газ у Європі перевищили 1600 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на нідерландській біржі ICE Futures перевищили 1600 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

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Ціни на газ зростали з самого ранку і о 14:00 досягли пікового значення 148,75 євро за мегават або 1631 долар за тисячу кубометрів.

Динаміка котирувань на ICE Futures 16 липня

14 червня "Газпром" заявив про скорочення поставок газу газопроводом "Північний потік-1" через технічні проблеми на компресорній станції "Портова" до 100 млн кубічних метрів на добу при проектній потужності 167 млн куб. м на добу.

Згодом стало відомо, що через санкції компанія Siemens не змогла повернути ключову турбіну з планового технічного обслуговування в Канаді. На думку ЗМІ, причиною цього стали санкції. На тлі цих новин ціни на газ у Європі почали зростати.

16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.

Нагадаємо, у березні після початку російської військової агресії ціна на газ у ЄС досягла рекордного значення у 4000 доларів за тисячу кубів. Після завершення опалювального сезону котирування відкотилися до 950-1100 доларів за тисячу кубометрів.