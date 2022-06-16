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Ціни на газ у Європі перевищили 1600 доларів за тисячу кубометрів
Ціни на газ на нідерландській біржі ICE Futures перевищили 1600 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.
Ціни на газ зростали з самого ранку і о 14:00 досягли пікового значення 148,75 євро за мегават або 1631 долар за тисячу кубометрів.
14 червня "Газпром" заявив про скорочення поставок газу газопроводом "Північний потік-1" через технічні проблеми на компресорній станції "Портова" до 100 млн кубічних метрів на добу при проектній потужності 167 млн куб. м на добу.
Згодом стало відомо, що через санкції компанія Siemens не змогла повернути ключову турбіну з планового технічного обслуговування в Канаді. На думку ЗМІ, причиною цього стали санкції. На тлі цих новин ціни на газ у Європі почали зростати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.
Нагадаємо, у березні після початку російської військової агресії ціна на газ у ЄС досягла рекордного значення у 4000 доларів за тисячу кубів. Після завершення опалювального сезону котирування відкотилися до 950-1100 доларів за тисячу кубометрів.