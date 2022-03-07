Газ в Евросоюзе уже стоит больше $4000. Россия пытается запугать Европу холодной зимой, чтобы лишить Украину союзников

Цена на газ на бирже ICE Futures в понедельник, 7 марта, достигла нового исторического рекорда — 4181 доллара за тысячу кубометров, но позже снизилась до 3174 долларов за тысячу кубов.

Утром 7 марта цены на газ стремительно росли и уже в 9:12 составляли 2700 долларов за тысячу МВт. В 10:30 котировки достигли нового исторического рекорда — 345 евро за мегаватт, или 4181 доллар за тысячу кубов. После этого котировки начали снижаться и по состоянию на 11:52 составили 261,875 евро за МВт, или 3174 доллара за МВт.

Следует вспомнить, что накануне отопительного сезона котировки газа в Европе начали стремительно расти. Для давления на Еврокомиссию в сентябре 2021 года "Газпром" еще с лета сокращал поставки газа в подконтрольные ему европейские газохранилища. Российский газовый монополист отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, а "Северный поток-1" был остановлен на ремонт. Таким образом, перед отопительным сезоном в ЕС был создан дефицит газа.

Также "Газпром" взвинчивал цену на газ, спекулируя деривативами через аффилированные компании российского газового монополиста. Кроме того, надувать биржевой пузырь России помогали партнеры из Германии и Австрии. Также для создания биржевого ажиотажа Россия активно использовала давление в информационном поле.

Поэтому не исключено, что в настоящее время Россия также пытается запугать Европу холодной зимой, чтобы лишить Украину союзников. В этом ей могут помочь как биржевые спекуляции, которые она использовала во времена прошлых газовых ралли, так и европейские партнеры "Газпрома", которые за годы доминирования "Газпрома" на европейском газовом рынке и которые могут опасаться потери своих доходов. Помимо этого подконтрольный Кремлю "Газпром" может использовать европейских энергетических экспертов, которые также были финансово зависимы от него.

Новый биржевой пузырь может быть реакцией российских властей на заявления мировых лидеров G7 о том, что мир должен снизить зависимость от российского голубого топлива. Этому предшествовало заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе от проекта "Северный поток-2" и строительстве двух LNG-терминалов в Германии. Сам "Северный поток-2" обанкротился уже 1 марта.

Под давлением западных санкций российская нефтегазовая отрасль находится в бедственном положении.

Несмотря на то, что Кремль пытается сохранить лицо в условиях провала операции по быстрому захвату Украины, российская экономика очень зависима от экспорта энергоресурсов. В 2021 году на экспорт энергоресурсов в общей товарной структуре экспорта пришлось 54,3%, а нефтегазовые доходы российского бюджета в доковидном 2019 году составляли почти 40%. Таким образом, именно экспорт газа и нефти является наиболее важным для бюджета агрессора. Лишившись доходов от экспорта энергоресурсов, Путину будет очень трудно поддерживать уровень жизни россиян на фоне остальных санкций и одновременно финансировать вторжение в Украину.

При этом у Европейского Союза уже был положительный опыт противодействия энергетическому шантажу со стороны Кремля. Остановить аномальный рост котировок удалось при помощи увеличения поставок газа из Норвегии, а также за счет поставок сжиженного газа из США. Источником альтернативных поставок газа может послужить Катар. Кроме того еще в начале года, Нидерланды приняли решение увеличить лимиты добычи на Гронингенском месторождении, которое ранее снабжало газом всю Северо-Западную Европу и которое решили вывести из эксплуатации из-за сильной сейсмической активности в регионе. Однако после газового шантажа со стороны России власти Нидерландов передумали и увеличили добычу там вдвое.

Проблемой либерального запада в условиях полномасштабной экономической войны могут стать именно его либеральные ценности. Если Кремлю для нанесения экономического удара по ЕС нужно просто отдать приказ, то экономики ЕС и США стараются по максимуму следовать принципам свободного рынка. Тот газ, который мог бы помочь Европе(и в том числе и Украине, которая будет вынуждена докупить газ на зиму на европейском рынке), американские и катарские трейдеры могут направить на более привлекательные рынки стран Азии.

Однако если Россия лишиться возможности поставлять газ в страны ЕС, она будет вынуждена продавать его по максимуму в Китай, который будет диктовать ей свои условия и цены и окажется перенасыщен дешевым российским газом.

С другой стороны - помочь своим союзникам по NATO могут США, для компаний который логистическое плечо поставок газа в Европу гораздо меньше чем в Китай или страны Юго-Восточной Азии.