Газ у Євросоюзі вже коштує понад $4000. Росія намагається залякати Європу холодною зимою, щоб позбавити Україну союзників

Ціна на газ на біржі ICE Futures у понеділок, 7 березня, досягла нового історичного рекорду — 4181 долара за тисячу кубометрів, але пізніше знизилася до 3174 доларів за тисячу кубів.

Вранці 7 березня ціни на газ стрімко зростали і вже о 9.12 становили 2700 доларів за тисячу МВт. О 10:30 котирування досягли нового історичного рекорду 345 євро за мегават, або 4181 долар за тисячу кубів. Після цього котирування почали знижуватися і станом на 11:52 склали 261,875 євро за МВт, або 3174 долари за МВт.

Слід згадати, що напередодні опалювального сезону котирування газу в Європі почали стрімко зростати. Для тиску на Єврокомісію у вересні 2021 року "Газпром" ще з літа скорочував постачання газу до підконтрольних йому європейських газосховищ. Російський газовий монополіст відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, а "Північний потік-1" було зупинено на ремонт. Таким чином, перед опалювальним сезоном в ЄС було створено дефіцит газу.

Також "Газпром" піднімав ціну на газ, спекулюючи деривативами через афілійовані компанії російського газового монополіста. Крім того, надувати біржовий міхур Росії допомагали партнери з Німеччини та Австрії. Також для створення біржового ажіотажу Росія активно використовувала тиск в інформаційному полі.

Тому не виключено, що зараз Росія також намагається залякати Європу холодною зимою, щоб позбавити Україну союзників. У цьому їй можуть допомогти як біржові спекуляції, які вона використала за часів минулих газових ралі, так і європейські партнери "Газпрому", які за роки домінування "Газпрому" на європейському газовому ринку і які можуть побоюватися втрати своїх доходів. Крім цього, підконтрольний Кремлю "Газпром" може використати європейських енергетичних експертів, які також були фінансово залежні від нього.

Новий біржовий міхур може бути реакцією російської влади на заяви світових лідерів G7 про те, що світ має знизити залежність від російського блакитного палива. Цьому передувала заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про відмову від проєкту "Північний потік-2" та будівництво двох LNG-терміналів у Німеччині. Сам "Північний потік-2" збанкрутував ще 1 березня.

Під тиском західних санкцій російська нафтогазова галузь перебуває у тяжкому становищі.

Незважаючи на те, що Кремль намагається зберегти обличчя в умовах провалу операції з швидкого захоплення України, російська економіка дуже залежить від експорту енергоресурсів. У 2021 році на експорт енергоресурсів у загальній товарній структурі експорту припало 54,3%, а нафтогазові доходи російського бюджету в доковідному 2019 році становили майже 40%. Таким чином, саме експорт газу та нафти є найважливішим для бюджету агресора. Втративши доходи від експорту енергоресурсів, Путіну буде дуже важко підтримувати рівень життя росіян на тлі інших санкцій і одночасно фінансувати вторгнення в Україну.

При цьому Європейський Союз уже мав позитивний досвід протидії енергетичному шантажу з боку Кремля. Зупинити аномальне зростання котирувань вдалося за допомогою збільшення постачання газу з Норвегії, а також за рахунок постачання зрідженого газу зі США. Джерелом альтернативних поставок газу може бути Катар. Крім того, ще на початку року Нідерланди вирішили збільшити ліміти видобутку на Гронінгенському родовищі, яке раніше постачало газом всю Північно-Західну Європу і яке вирішили вивести з експлуатації через сильну сейсмічну активність у регіоні. Однак після газового шантажу з боку Росії влада Нідерландів передумала і збільшила видобуток там удвічі.

Проблемою ліберального Заходу за умов повномасштабної економічної війни можуть стати саме його ліберальні цінності. Якщо Кремлю для завдання економічного удару по ЄС потрібно просто віддати наказ, то економіки ЄС і США намагаються максимально дотримуватися принципів вільного ринку. Той газ, який міг би допомогти Європі (і навіть Україні, яка буде змушена докупити газ на зиму на європейському ринку), американські та катарські трейдери можуть спрямувати на привабливіші ринки країн Азії.

Однак якщо Росія втратить можливість постачати газ до країн ЄС, вона буде змушена продавати його максимально до Китаю, який диктуватиме їй свої умови і ціни і виявиться перенасиченим дешевим російським газом.

З іншого боку, допомогти своїм союзникам по НATO можуть США, бо для компаній логістичне плече постачання газу до Європи набагато менше, ніж у Китай або країни Південно-Східної Азії.