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Цены на газ в Европе превысили $2700 за тысячу кубометров
Цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 2700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Котировки достигли нового исторического рекорда в 9:12, цена взлетела до значения 225 евро за МВт, что соответствует 2700 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, предыдущий исторический рекорд цен на газ составлял 2350 долларов за тысячу кубов.
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