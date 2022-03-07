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Энергетика
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Цены на газ в Европе превысили $2700 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $2700 за тысячу кубометров

Цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 2700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Котировки достигли нового исторического рекорда в 9:12, цена взлетела до значения 225 евро за МВт, что соответствует 2700 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, предыдущий исторический рекорд цен на газ составлял 2350 долларов за тысячу кубов.

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.

Автор:
Степан Крьока