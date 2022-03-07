Ціни на газ у Європі перевищили $2700 за тисячу кубометрів

Ціна на газ на біржі ICE Futures досягла нового історичного рекорду – 2700 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

Котирування досягли нового історичного рекорду о 9:12, ціна злетіла до 225 євро за МВт, що відповідає 2700 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, що попередній історичний рекорд цін на газ становив 2350 доларів за тисячу кубів.

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.