Цена газа в Европе превысила $2350 за тысячу кубометров

Цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 2350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В 10:58 котировки достигли своего пикового значения 193,95 евро за МВт-ч, что соответствует показателю 2350 долларов за тысячу кубометров.В 11:03 котировки резко упали до показателя 156,005 евро за МВт-ч, или 1890 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11:26 котировки составляют 163,37 евро за МВт-ч, или 1980 долларов за тысячу кубометров.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что в европейских подземных газохранилищах опустошили весь газ, который был закачан летом 2021 года. Остатки газа в европейских ПХГ по состоянию на 8 февраля 29,5%.

Напомним, предыдущий исторический рекорд цен на газ составлял 2272 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе росли из-за действий "Газпрома", Кремль оказывал давление на страны ЕС пытаясь запустить скандальный газопровод "Северный поток-2".

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.