Ціна газу в Європі перевищила $2350 за тисячу кубометрів

Ціна на газ на біржі ICE Futures досягла нового історичного рекорду – 2350 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

О 10:58 котирування досягли свого пікового значення 193,95 євро за МВт-год, що відповідає показнику 2350 доларів за тисячу кубометрів. О 11:03 котирування різко впали до показника 156,005 євро за МВт-год, або 1890 доларів за тисячу кубометрів. Станом на 11:26 котирування становлять 163,37 євро за МВт-год, або 1980 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше російський газовий монополіст Газпром повідомив, що в європейських підземних газосховищах спустошили весь газ, закачаний влітку 2021 року. Залишки газу в європейських ПСГ станом на 8 лютого – 29,5%.

Нагадаємо, попередній історичний рекорд цін на газ становив 2272 доларів за тисячу кубометрів. Ціни на газ у Європі зростали через дії Газпрому, Кремль чинив тиск на країни ЄС, намагаючись запустити скандальний газопровід "Північний потік-2".

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.