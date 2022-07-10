Канада поверне турбіну "Північного потоку-1", що потрапила під санкції, - ЗМІ

Канада поверне російському газовому монополісту компанії "Газпром" турбіну, яку раніше не могли повернути з ремонту через санкції. Про це пише Bloomberg.

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"Канада погодилася експортувати турбіну, що працює на природному газі, назад до Німеччини для використання в трубопроводі "Північний потік", видавши «обмежений за часом і відкликаний» дозвіл на звільнення її від санкцій щодо російської нафтогазової галузі", - пише видання.

Рішення було ухвалене всупереч запереченням уряду України та численної української діаспори в Канаді, які стверджували, що повернення турбіни підірве санкційний режим.

У свою чергу, німецькі офіційні особи закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія скористається цим питанням як приводом, щоб перекрити постачання газопроводом "Північний потік" та позбавити Німеччину можливості заповнити свої сховища газу перед зимою.

"Канада видасть обмежений за часом і дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін "Північний потік-1" до Німеччини", - цитує Bloomberg міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.

Зазначимо, що "Газпром" продовжує зменшувати постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.