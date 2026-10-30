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На Закарпатті продали будинок у горах за 7 млн: 80 учасників підняли ціну в 77 разів

На Закарпатті продали будинок у горах за 7 млн
На Закарпатті продали будинок у горах за 7 млн / ФДМУ

Фонд державного майна України успішно провів онлайн-аукціон з приватизації будинку відпочинку в урочищі Ждимир, що в селі Вовчий на Закарпатті. За право власності на об'єкт змагалися 80 учасників.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Завдяки високому рівню конкуренції на торгах фінальна вартість майна зросла у 77 разів — з початкових 91 128 грн до 7 050 912 грн.

З урахуванням ПДВ у розмірі 1,41 млн грн переможець торгів має сплатити до державного бюджету загалом 8,46 млн грн.

Що входить до складу комплексу

Приватизований комплекс розташований у мальовничій гірській місцевості Закарпаття, що створює сприятливі умови для розвитку туристичних та рекреаційних проєктів.

Об'єкт поєднує низку активів:

  • будинок відпочинку площею 129,9 м² із підведеним електро- та водопостачанням;
  • баню;
  • будинок охорони;
  • альтанку, огорожу, тротуар та інше допоміжне майно.

Можливість перепрофілювання споруд дозволяє новому інвестору розглядати різні сценарії бізнес-використання цієї локації.

Подальші кроки після аукціону

Переможець торгів зобов'язаний повністю розрахуватися за об'єкт протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати аукціону. Після надходження коштів сторони підпишуть договір купівлі-продажу та оформлять акт приймання-передачі майна.

У ФДМУ підкреслюють, що залучення приватних інвесторів забезпечує ефективне використання державних активів та стабільні надходження до бюджету.

Нагадаємо, у вересні Фонд державного майна продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу. За об'єкт змагалися 14 учасників, а фінальна ставка перевищила стартову більш ніж у 14 разів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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