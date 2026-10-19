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На Закарпатті продають готель із власним бюветом мінеральної води за понад $1 млн

готель
Продаж готелю в Поляні

У Закарпатській області виставили на продаж санаторно-готельний комплекс “Смерічка”, розташований на курорті “Сонячне Закарпаття” в селі Поляна. Вартість об’єкта становить $1,275 млн. Комплекс має 33 номери та власний бювет мінеральної води.

Як пише Dilo , про це інформує Inventure.

Продаж санаторно-готельного комплексу

Наразі готель законсервований і не веде комерційної діяльності.

Комплекс розташований у центральній частині курорту в Мукачівському районі Закарпаття. До його складу входить спальний корпус загальною площею 883,1 кв. м на земельній ділянці площею 0,2334 га. Будівлю звели у 2000 році. Вона має три-чотири поверхи та розрахована на одночасне розміщення орієнтовно 66–87 гостей.

Готель налічує 33 номери: вісім номерів категорії "люкс", 11 напівлюксів і 14 двомісних стандартних номерів. На території облаштовані автостоянка на 15 автомобілів і літня зона відпочинку з трьома альтанками.

Однією з особливостей комплексу є власний бювет мінеральної води. Її також підведено безпосередньо до кожного номера - для пиття та приймання мінеральних ванн. Поруч із готелем, приблизно за 10 метрів, розташовані водолікарня та їдальня.

Комплекс забезпечений електро-, водо- та газопостачанням, каналізацією, системами охорони й відеоспостереження. Опалення здійснюється від власної котельні, обладнаної газовим котлом із можливістю використання твердого палива.

За інформацією з інвестиційної пропозиції, у 2026 році в готелі змінився власник, після чого провели відновлювальні та ремонтні роботи. Раніше в готелі працювало до 10 співробітників.

Потенційний покупець може розглядати комплекс для відновлення готельної діяльності або розвитку оздоровчого й рекреаційного напрямів. Серед можливих форматів - організовані групові заїзди, оздоровчі тури та тривале проживання. Водночас реалізація цих планів потребуватиме відновлення роботи комплексу та організації управління.

До продажу пропонують корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю "Смерічка". Заявлена причина продажу - переїзд.

Фото 2 — На Закарпатті продають готель із власним бюветом мінеральної води за понад $1 млн
Фото 3 — На Закарпатті продають готель із власним бюветом мінеральної води за понад $1 млн
Фото 4 — На Закарпатті продають готель із власним бюветом мінеральної води за понад $1 млн

Раніше повідомлялось, що палац Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі на Львівщині планують відреставрувати та пристосувати під 5-зірковий готель. На території понад 10 га також хочуть створити культурно-туристичний комплекс із ресторанами, SPA, івент-холом, освітніми просторами та новою туристичною інфраструктурою. Завершити роботи планують до 2032 року.

Автор:
Ольга Опенько

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