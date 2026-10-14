Готель із медичним центром і рестораном у Трускавці готують до конкурсу АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує конкурс на управління 49% корпоративних прав “Маріот Медікал Центр”. Комплекс у Трускавці включає тризірковий готель, медичний центр і ресторан.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА шукає управителя

Комплекс має категорію тризіркового готелю та налічує 30 номерів класів "Стандарт", "Напівлюкс" і "Люкс". Також на його території працюють медичний центр, що надає лікувальні послуги, та ресторан.

Згідно з ухвалою Галицького районного суду Львова від 4 серпня 2023 року, в управління АРМА передали 49% статутного капіталу компанії. Номінальна вартість частки становить 5,88 млн грн.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у селі Поляниця Івано-Франківської області.

Об’єкт налічує 47 номерів різних категорій. Його інфраструктура включає ресторан, SPA-комплекс із критим басейном, фінську сауну, римську парну та масажні кабінети.

Для гостей також передбачені дитяча кімната, коворкінг-зона, приміщення для зберігання гірськолижного спорядження та паркінг.