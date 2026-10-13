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Готельний комплекс у Карпатах готують до управління: які об’єкти входять до активу

аукціон
АРМА готує до управління готельний комплекс / Depositphotos

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління готельний комплекс “Рібас Карпати” в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Готель із SPA та басейном у Карпатах

Готельний комплекс налічує 47 номерів різних категорій. Інфраструктура об’єкта включає ресторан, SPA-комплекс із критим басейном, фінську сауну, римську парну та масажні кабінети. Для відвідувачів також передбачені дитяча кімната, коворкінг-зона, приміщення для зберігання гірськолижного спорядження та паркінг.

Будівля обладнана необхідними інженерними комунікаціями, системою автономного опалення та резервним електроживленням. Усередині виконано ремонт, а сам об’єкт перебуває у стані, придатному для експлуатації.

Детальні відомості про характеристики готельного комплексу та умови передачі активу в управління доступні в інформаційних матеріалах АРМА.

Нагадаємо, що АРМА та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, який має розширити залучення українського й міжнародного бізнесу до управління арештованими активами. Йдеться про підприємства, комерційну нерухомість, логістичні комплекси, корпоративні права та інше майно.

Автор:
Ольга Опенько

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