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Гостиничный комплекс в Карпатах готовят к управлению: какие объекты входят в актив

аукцион
АРМА готовит к управлению гостиничный комплекс / Depositphotos

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс Рибас Карпаты в селе Поляница Ивано-Франковской области.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Отель со SPA и бассейном в Карпатах

Гостиничный комплекс насчитывает 47 номеров разных категорий. Инфраструктура объекта включает в себя ресторан, SPA-комплекс с крытым бассейном, финскую сауну, римскую парную и массажные кабинеты. Для посетителей также предусмотрены детская комната, коворкинг-зона, помещение для хранения горнолыжного снаряжения и парковка.

Здание оснащено необходимыми инженерными коммуникациями, системой автономного отопления и резервным электропитанием. Внутри выполнен ремонт, а сам объект находится в состоянии, пригодном для эксплуатации.

Подробные сведения о характеристиках гостиничного комплекса и условиях передачи актива в управление доступны в информационных материалах АРМА.

Напомним, что АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.

Автор:
Ольга Опенько

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