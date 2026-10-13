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Гостиничный комплекс в Карпатах готовят к управлению: какие объекты входят в актив
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс Рибас Карпаты в селе Поляница Ивано-Франковской области.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.
Отель со SPA и бассейном в Карпатах
Гостиничный комплекс насчитывает 47 номеров разных категорий. Инфраструктура объекта включает в себя ресторан, SPA-комплекс с крытым бассейном, финскую сауну, римскую парную и массажные кабинеты. Для посетителей также предусмотрены детская комната, коворкинг-зона, помещение для хранения горнолыжного снаряжения и парковка.
Здание оснащено необходимыми инженерными коммуникациями, системой автономного отопления и резервным электропитанием. Внутри выполнен ремонт, а сам объект находится в состоянии, пригодном для эксплуатации.
Подробные сведения о характеристиках гостиничного комплекса и условиях передачи актива в управление доступны в информационных материалах АРМА.
Напомним, что АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.