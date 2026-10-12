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Отель в Одессе, вагоны и недвижимость: какие активы готовит к управлению АРМА

аукцион, документы, молоток
АРМА формирует портфель активов для передачи в управление через Prozorro / Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) формирует портфель имущества для передачи в управление профессиональным участникам рынка. Конкурсные процедуры будут проходить через электронную систему Prozorro.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Какие активы готовит АРМА

Среди активов, подготовленных к передаче в управление - гостиница "Центральная" в Одессе, имущество группы "Юнигран" и ООО "Феррострой", грузовые вагоны, корпоративные права ООО "Трансмонолитавто", а также объекты недвижимости в Одессе и Черкассах. Кроме того, портфель охватывает другие активы разных категорий, в том числе земельные участки.

Отбор управляющих будет проводиться на конкурсной основе через электронную систему Prozorro. Подробные условия участия и требования к потенциальным управляющим будут обнародованы в системе после объявления соответствующих конкурсов.

Уже сейчас профессиональные участники рынка могут ознакомиться со сформировавшимся портфелем, оценить его состав и определить потенциальные возможности для участия в будущих конкурсах.

Также отметим, что АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.

Автор:
Ольга Опенько

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