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За управляющими активами АРМА будет следить новый общественный совет: кто в нее вошел

АРМА сформировало Совет общественного контроля за управлением активами
АРМА сформировало Совет общественного контроля за управлением активами / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) утвердило новый состав Совета общественного контроля, который будет следить за законностью и прозрачностью отбора управляющих, продажи арестованных активов и эффективностью их управления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

В Раду вошли девять представителей общественных организаций, определившихся по результатам открытого рейтингового интернет-голосования.

Членами Совета стали Евгений Линник от ОО "Д7 Фаундейшн", Оксана Игнатенко, Сергей Веренчук и Николай Малуха от ОО "Центр общественного контроля", Татьяна Яцик, Алена Шокарева и Елена Резникова от ОО "Украинское юридическое общество".

Также в состав вошли Андрей Ткачук от ОО "Трансперенси Интернешнл Украина" и Татьяна Нестеренко от ОО "Фонд содействия развитию демократии "Возрождение Украины"".

Совет общественного контроля является консультативно-совещательным органом при АРМА и одним из предусмотренных законодательством механизмов общественного надзора за работой агентства.

Среди ее полномочий – мониторинг выполнения АРМА своих функций, рассмотрение ежегодного отчета агентства и экспертиза проектов его нормативно правовых актов.

Отдельно Совет будет контролировать законность и прозрачность определения управляющих активами, их реализации и эффективность управления. Представители органа также примут участие в конкурсных и дисциплинарных комиссиях АРМА.

Также отметим, что АРМА и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве, который должен расширить привлечение украинского и международного бизнеса к управлению арестованными активами. Речь идет о предприятиях, коммерческой недвижимости, логистических комплексах, корпоративных правах и другом имуществе.

Автор:
Татьяна Гойденко

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