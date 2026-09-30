Передача производителя "Моршинской" и "Миргородской" в управление приостановлена: что произошло

29 сентября Днепропетровский окружной административный суд вынес определение, которым временно запретил Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заключать с ООО "Юридическое бюро "Приоритас" договор на управление активами группы IDS Ukraine, предприятия которой добывают, производят и реализуют воды "Аляска").

Как пишет Dilo, об этом сообщает NADRA.INFО.

Кто подал иск

Как следует из копии определения, предоставленного источником изданию, запрет вроде бы наложен в качестве обеспечения иска к рассмотрению по существу дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью мясокомбинат "Юбилейный".

Факт обращений ООО мясокомбинат "Юбилейный" в Днепропетровский окружной административный суд с иском и заявлением об обеспечении иска к АРМА - подтверждается открытыми данными портала Судебные власти Украины: оба документа поступили в суд 29 сентября, информация о вынесенном в этот же день определении - в реестре по состоянию на 23.

Также согласно позиции истца, участник, которого АРМА признало победителем отбора, вроде бы вообще не должен быть допущен к участию в аукционе из-за несоответствия квалификационным критериям.

О конкурсе на управление активами производителя "Моршинской"

АРМА 7 сентября 2026-го провело торги по управлению группой IDS Ukraine – крупнейшим производителем воды в Украине.

В конкурсе по отбору управляющего арестованными корпоративными правами компаний группы IDS Ukraine приняли участие пять компаний со следующими ценовыми предложениями:

ООО мясокомбинат "Юбилейный" – 10%;

ООО "КУА "Реди-Инвест" – 5%;

ООО "Альянс Д" – 1%;

ООО "Юридическое бюро "Приоритас" – 0,9%;

ООО "КУА "Укркапитал" – 0,01%.

Предложение КУА "Укркапитал" в АРМА отклонили по причине аномально низкой ставки. Победителем конкурса определили "Юридическое бюро Приоритас".

По данным YouControl, ООО "Юридическое бюро "Приоритас" зарегистрировано в 2013-м. Его учредительницей и конечной бенефициаркой и директором указана адвокат Жанна Ефремова. Основной вид деятельности компании - юридические услуги. В 2025-м выручка юрбюро выросла с 216 000 грн 33 600 грн. до 8400 грн.

Компания IDS Ukraine после объявления победителя конкурса заявила, что четкая и объективная фиксация стоимости бизнеса перед передачей его в управление является единственным юридическим инструментом, позволяющим государству и обществу контролировать сохранность актива и предотвратить его обесценивание.

"Подписание договора управления при отсутствии утвержденной оценки, а также при отсутствии страхования ответственности управляющего, предусмотренное условиями конкурса, создает высокие риски для будущего предприятия и лишает государство рычагов компенсации возможных убытков.

АРМА искала управляющего для активов IDS Ukraine, не дожидаясь полной оценки имущества

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешли в активную фазу передача в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", "Миргородская").

27–28 ноября 2025 года АРМА объявила сразу два параллельных процесса: рыночные консультации по закупке услуг по оценке для 5 компаний группы (не путать с конкурсом на оценщика) и конкурс на поиск управляющего для всего актива.

Отвечая на запрос Dilo, в АРМА рассказали, что еще в октябре были проведены рыночные консультации по 6 компаниям производителя "Моршинской" и подчеркнули, что активы IDS Ukraine предполагается передавать в управление под старой редакцией Закона Украины "Об АРМА". Следовательно, не будут учтены нормы новой редакции, которая вступит в силу 31 января 2026 и согласно которой "Моршинская" является сложным активом, который передается в управление по отдельной процедуре.

По информации IDS Ukraine, эта оценка была проведена в "аномально короткие сроки" и составляет 3,029 млрд. грн. Это гораздо меньше, чем независимая оценка в размере 5,87 млрд грн, которая находится в материалах дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). При этом даже заниженная оценка, проведенная АРМА, показывает эффективное функционирование компании в течение действия ареста активов, ведь в 2023 году она стоила согласно оценке АРМА 1,4 млрд грн, а в 2025 году — уже 3,5 млрд грн.

Арест активов IDS Ukraine

В июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, ранее принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Фридману, и переданные в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". Однако весной 2025 года разорвало с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В самой IDS Ukraine отмечали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины - сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

IDS Ukraine – производитель бутилированной воды, основанный в 1996-м. Портфель брендов включает "Моршинскую", "Миргородскую", "Аляску" и "Аква Лайф". Компания контролирует более 40% украинского рынка бутылированной воды, по ее оценкам. В группе работает около 3000 человек, стоимость чистых активов – 4 млрд грн, по данным IDS.