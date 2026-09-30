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Новости
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ЕБРР может выделить €600 млн на стабилизацию балансирующего рынка электроэнергии

ЕБРР может предоставить €600 млн
Денис Шмигаль и Одиль Рено-Бассо

Европейский банк реконструкции и развития может присоединиться к финансированию оздоровления балансирующего рынка электроэнергии Украины, для которого энергокомпаниям нужно 600 млн. евро. Украинская сторона рассчитывает на поддержку ЕБРР в реализации этой реформы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмигаля.

Вопрос финансирования Шмыгаль обсудил с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

По его словам, украинским энергетическим компаниям необходимо 600 млн евро для финансового оздоровления балансирующего рынка. Окончательное решение о предоставлении этих средств ЕБРР пока не объявлено.

Балансирующий рынок используется для урегулирования разницы между планируемыми и фактическими объемами производства и потребления электроэнергии. Одной из его ключевых проблем остается накопившаяся задолженность.

ЕБРР уже финансирует 13 энергетических проектов

Украина и ЕБРР совместно реализуют 13 проектов в сфере энергетики общей стоимостью свыше €3 млрд.

Они включают добычу и поставку газа, генерацию и передачу электроэнергии, а также гидро- и возобновляемую энергетику.

Отдельно Шмигаль и Рено-Бассо обсудили привлечение новых вкладов в восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС. Этот вопрос планируется вынести на конференцию доноров в ноябре в Париже.

Отметим, что правительство Украины и ЕБРР обсудили ключевые финансовые потребности государства на 2026–2027 годы. Главными темами переговоров стали энергетическая безопасность, обновление инфраструктуры "Укрзализныци" и запуск масштабного механизма страхования военных рисков.

Автор:
Татьяна Гойденко

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