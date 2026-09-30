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Дата публикации

Воздушные тревоги останавливают бизнес: Украина теряет $45 млн каждый час

воздушная тревога
Украинская экономика теряет $45 млн в час из-за воздушных тревог / Depositphotos

Российские удары все сильнее влияют на работу предприятий и экономическую инфраструктуру. Так, воздушные тревоги обходятся украинской экономике примерно в $45 млн за каждый час простоя бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в интервью The Guardian.

Удар по экономике

"Если люди находятся в укрытии, бизнес останавливается", – отметил Кравченко.

По его словам, воздушные тревоги в отдельные дни могут занять до 10 часов. Поэтому работники вынуждены покидать рабочие места и переходить к укрытиям, что приводит к простою предприятий.

Чтобы сократить экономические потери от длительных тревог, правительство ввело двухуровневую систему предупреждений.

"Красный" уровень сигнализирует о ракетной угрозе и предполагает обязательный переход людей к укрытиям. "Желтый" уровень применяют при угрозе атаки дронов, и при таких условиях часть предприятий может продолжать работу.

Кравченко сообщил, что во время "желтых" предупреждений работает более половины предприятий.

В то же время, такой режим не гарантирует полной безопасности. 28 сентября российский реактивный беспилотник попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. В результате атаки погибли два человека.

РФ нанесла экономике Украины $10 млрд убытков

По оценке министра, с начала 2026 года российские удары нанесли около $10 млрд ущерба основным фондам украинской экономики.

Под атаками оказались металлургические предприятия, склады и логистическая инфраструктура. В последнее время российские войска также начали наносить удары по дата-центрам.

Отдельным фактором остается ситуация с морской торговлей. Россия фактически заблокировала украинские порты на Черном море, по которым до начала полномасштабной войны проходила значительная часть экспорта страны.

Кравченко заявил, что правительство готовится к сложному зимнему периоду и ожидает дальнейших атак на энергетическую и инфраструктурную системы.

Автор:
Ольга Опенько

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