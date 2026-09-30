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Повітряні тривоги зупиняють бізнес: Україна втрачає $45 млн щогодини

повітряна тривога
Українська економіка втрачає $45 млн за годину через повітряні тривоги / Depositphotos

Російські удари дедалі сильніше впливають на роботу підприємств та економічну інфраструктуру. Так, повітряні тривоги обходяться українській економіці приблизно у $45 млн за кожну годину простою бізнесу. 

Як пише Dilo, про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв’ю The Guardian.

Удар по економіці

"Якщо люди перебувають в укритті, бізнес зупиняється", - зазначив Кравченко.

За його словами, повітряні тривоги в окремі дні можуть тривати до 10 годин. Через це працівники змушені залишати робочі місця та переходити до укриттів, що призводить до простою підприємств.

Щоб скоротити економічні втрати від тривалих тривог, уряд запровадив дворівневу систему попереджень.

"Червоний"рівень сигналізує про ракетну загрозу та передбачає обов’язковий перехід людей до укриттів. "Жовтий" рівень застосовують у разі загрози атаки дронів, і за таких умов частина підприємств може продовжувати роботу.

Кравченко повідомив, що під час "жовтих" попереджень працює понад половина підприємств.

Водночас такий режим не гарантує повної безпеки. 28 вересня російський реактивний безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

РФ завдала економіці України $10 млрд збитків

За оцінкою міністра, від початку 2026 року російські удари завдали близько $10 млрд збитків основним фондам української економіки.

Під атаками опинилися металургійні підприємства, склади та логістична інфраструктура. Останнім часом російські війська також почали завдавати ударів по дата-центрах.

Окремим фактором залишається ситуація з морською торгівлею. Росія фактично заблокувала українські порти на Чорному морі, через які до початку повномасштабної війни проходила значна частина експорту країни.

Кравченко заявив, що уряд готується до складного зимового періоду та очікує подальших атак на енергетичну й інфраструктурну системи.

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