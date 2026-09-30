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Новини
Дата публікації

ЄБРР може надати €600 млн на стабілізацію балансуючого ринку електроенергії

ЄБРР може надати €600 млн
Денис Шмигаль та Оділь Рено-Бассо

Європейський банк реконструкції та розвитку може долучитися до фінансування оздоровлення балансуючого ринку електроенергії України, для якого енергокомпаніям потрібно €600 млн. Українська сторона розраховує на підтримку ЄБРР у реалізації цієї реформи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Питання фінансування Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

За його словами, українським енергетичним компаніям необхідно €600 млн для фінансового оздоровлення балансуючого ринку. Остаточного рішення про надання цих коштів ЄБРР наразі не оголошено.

Балансуючий ринок використовується для врегулювання різниці між запланованими та фактичними обсягами виробництва і споживання електроенергії. Однією з його ключових проблем залишається накопичена заборгованість.

ЄБРР уже фінансує 13 енергетичних проєктів

Україна та ЄБРР наразі спільно реалізують 13 проєктів у сфері енергетики загальною вартістю понад €3 млрд.

Вони охоплюють видобуток і постачання газу, генерацію та передачу електроенергії, а також гідро- і відновлювану енергетику.

Окремо Шмигаль та Рено-Бассо обговорили залучення нових внесків на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Це питання планують винести на конференцію донорів у листопаді в Парижі.

Зауважимо, уряд України та ЄБРР обговорили ключові фінансові потреби держави на 2026–2027 роки. Головними темами переговорів стали енергетична безпека, оновлення інфраструктури "Укрзалізниці" та запуск масштабного механізму страхування воєнних ризиків.

Автор:
Тетяна Гойденко

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