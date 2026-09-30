Кіберзлочинці в Україні роблять ставку на обман: які атаки переважають

Понад 88% кіберінцидентів, зафіксованих в Україні у першому півріччі 2026 року, припали на поширення шкідливого програмного забезпечення, соціальну інженерію, зараження та компрометацію систем.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Держспецзв'язку.

Обман замість складних атак

Понад 88% кіберінцидентів в Україні у першому півріччі 2026 року були пов’язані з поширенням шкідливого програмного забезпечення, соціальною інженерією, зараженням і компрометацією систем. Зловмисники дедалі частіше використовують не складні технічні методи, а маніпуляції та довіру користувачів.

Про це йдеться у звіті "Кіберзагрози: Україна" за перше півріччя 2026 року, підготовленому фахівцями CERT-UA.

Найбільшу частку серед зафіксованих інцидентів становило поширення шкідливого програмного забезпечення - 33%. Ще 31% припав на атаки із застосуванням соціальної інженерії. Зараження систем становило 15% інцидентів, а їхня компрометація - 4,5%.

Одним із ключових інструментів зловмисників стало використання правдоподібного прикриття. Для цього хакерські угруповання створюють фальшиві вебсторінки, які копіюють ресурси відомих українських установ і платформ.

Зокрема, йдеться про підроблені сайти CERT-UA, системи документообігу Верховної Ради України та платформи Brave1.

Користувачам на таких ресурсах пропонують завантажити нібито необхідні "оновлення безпеки" або "службові модулі". Насправді завантажені файли можуть містити інструменти для віддаленого доступу до пристрою.

Таким чином, зазначають фахівці, однією з основних тенденцій кіберзагроз залишається використання соціальної інженерії та довіри користувачів для отримання доступу до їхніх пристроїв і систем.

Раніше повідомлялося, що Україна закріплює позиції одного з ключових центрів кібербезпеки у світі: лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.