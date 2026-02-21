Хакери перевірили систему забезпечення українського війська DOT-Chain

Під час дводенного інтенсиву BugBash на Київському міжнародному форумі з кіберстійкості понад 20 незалежних дослідників і алгоритми штучного інтелекту перевірили маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, щоб знайти вразливості та підвищити безпеку оборонних замовлень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Як проходило тестування

Безпека даних: усі атаки проводилися на ізольованій тестовій платформі без доступу до реальних даних.

Методологія: учасники отримували бали за знайдені баги та вразливості, змагаючись за звання найефективнішого «зломщика».

Результат: виявлені незначні вразливості передані команді розробників ДОТ для оперативного усунення.

Фінальна технологічна родзинка заходу — тестування системи силами штучного інтелекту, яке триватиме й після завершення хакатону.

Захід відбувся під егідою Рада національної безпеки і оборони України та за підтримки Держдепартамент США, уряду Канади та фонду CRDF Global. Технологічну платформу для полювання за багами надали BugStream у партнерстві з Cyber Unit Technologies.

Нагадаємо, Міноборони розширило можливості DOT-Chain Defence. Тепер військові підрозділи отримали можливість самостійно замовляти наземні роботизовані комплекси для бойових і логістичних завдань.