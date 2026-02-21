- Категорія
Хакери перевірили систему забезпечення українського війська DOT-Chain
Під час дводенного інтенсиву BugBash на Київському міжнародному форумі з кіберстійкості понад 20 незалежних дослідників і алгоритми штучного інтелекту перевірили маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, щоб знайти вразливості та підвищити безпеку оборонних замовлень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Як проходило тестування
Безпека даних: усі атаки проводилися на ізольованій тестовій платформі без доступу до реальних даних.
Методологія: учасники отримували бали за знайдені баги та вразливості, змагаючись за звання найефективнішого «зломщика».
Результат: виявлені незначні вразливості передані команді розробників ДОТ для оперативного усунення.
Фінальна технологічна родзинка заходу — тестування системи силами штучного інтелекту, яке триватиме й після завершення хакатону.
Захід відбувся під егідою Рада національної безпеки і оборони України та за підтримки Держдепартамент США, уряду Канади та фонду CRDF Global. Технологічну платформу для полювання за багами надали BugStream у партнерстві з Cyber Unit Technologies.
Нагадаємо, Міноборони розширило можливості DOT-Chain Defence. Тепер військові підрозділи отримали можливість самостійно замовляти наземні роботизовані комплекси для бойових і логістичних завдань.