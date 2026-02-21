Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,18

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Хакеры проверили систему обеспечения украинской армии DOT-Chain

Минобороны
Хакеры проверили DOT-Chain Defence / Минобороны

Во время двухдневного интенсива BugBash на Киевском международном форуме по киберустойчивости более 20 независимых исследователей и алгоритмы искусственного интеллекта проверили маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, чтобы найти уязвимость и повысить безопасность оборонных заказов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Как проходило тестирование

Безопасность данных: все атаки производились на изолированной тестовой платформе без доступа к реальным данным.

Методология: участники получали баллы за найденные баги и уязвимости, борясь за звание самого эффективного «взломщика».

Результат: обнаруженные незначительные уязвимости переданы команде разработчиков ДОТ для оперативного устранения.

Финальная технологическая изюминка мероприятия — тестирование системы силами искусственного интеллекта, которое продлится и после завершения хакатона.

Мероприятие состоялось под эгидой Совета национальной безопасности и обороны Украины и при поддержке Госдепартамента США, правительства Канады и фонда CRDF Global. Технологическую платформу для охоты за багами предоставили BugStream в партнерстве с Cyber Unit Technologies.

Напомним, Минобороны расширило возможности DOT-Chain Defence. Теперь военные подразделения получили возможность самостоятельно заказывать наземные роботизированные комплексы для боевых и логистических задач.

Автор:
Татьяна Гойденко