Хакеры проверили систему обеспечения украинской армии DOT-Chain

Во время двухдневного интенсива BugBash на Киевском международном форуме по киберустойчивости более 20 независимых исследователей и алгоритмы искусственного интеллекта проверили маркетплейс оружия DOT-Chain Defence, чтобы найти уязвимость и повысить безопасность оборонных заказов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Как проходило тестирование

Безопасность данных: все атаки производились на изолированной тестовой платформе без доступа к реальным данным.

Методология: участники получали баллы за найденные баги и уязвимости, борясь за звание самого эффективного «взломщика».

Результат: обнаруженные незначительные уязвимости переданы команде разработчиков ДОТ для оперативного устранения.

Финальная технологическая изюминка мероприятия — тестирование системы силами искусственного интеллекта, которое продлится и после завершения хакатона.

Мероприятие состоялось под эгидой Совета национальной безопасности и обороны Украины и при поддержке Госдепартамента США, правительства Канады и фонда CRDF Global. Технологическую платформу для охоты за багами предоставили BugStream в партнерстве с Cyber Unit Technologies.

Напомним, Минобороны расширило возможности DOT-Chain Defence. Теперь военные подразделения получили возможность самостоятельно заказывать наземные роботизированные комплексы для боевых и логистических задач.