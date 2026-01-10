Запланована подія 2

Новости
DOT-Chain Defence за пять месяцев обеспечил армию на 10 млрд гривен

Минобороны
Из-за DOT-Chain Defence военные получили 225 тысяч средств поражения / Минобороны

Военные подразделения Украины в рамках работы цифрового маркетплейса DOT-Chain Defence получили 225 тысяч средств поражения на общую сумму более 10 млрд. рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

По его словам, пять месяцев назад был подписан приказ о запуске платформы в широкую эксплуатацию и за это время DOT-Chain Defence превратился в эффективный инструмент обеспечения подразделений.

"DOT-Chain Defence превратился в успешную цифровую платформу, через которую подразделения могут напрямую заказывать необходимые БпЛА и РЭБ в пределах выделенных средств", - отметил министр.

Все позиции представленные на платформе сформированы исключительно от отечественных производителей. Это, по словам Минобороны, дополнительно стимулирует развитие украинского рынка средств поражения и укрепляет оборонную автономность государства.

Благодаря внедрению DOT-Chain Defence удалось существенно оптимизировать логистику: время от формирования потребности до поставки сократилось в четыре раза. В среднем доставка продукции по наличию длится около 10 дней.

Министерство обороны отмечает, что цифровизация процессов закупок позволяет повысить оперативность обеспечения войск и более эффективно использовать бюджетные средства в условиях военного времени.

Кроме того, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко