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НБУ обнаружил нарушение в "Экспо Проперте Групп": что произошло
Национальный банк Украины применил меру влияния к финансовой компании "Экспо Проперти Груп" из-за неподачи обязательного отчета за 2025 год. Компания должна устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством до 18 августа 2026 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Нарушение касается неподачи в НБУ отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.
Такой документ компания должна была представить в соответствии с требованиями положения об авторизации поставщиков финансовых услуг.
НБУ применил к "Экспо Проперти Груп" меру влияния в виде требования устранить выявленное нарушение.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 27 июля 2026 года.
Компания должна выполнить требования регулятора к 18 августа 2026 года.
Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении нарушений.