НБУ обнаружил нарушение в "Экспо Проперте Групп": что произошло

Национальный банк Украины применил меру влияния к финансовой компании "Экспо Проперти Груп" из-за неподачи обязательного отчета за 2025 год. Компания должна устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством до 18 августа 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Нарушение касается неподачи в НБУ отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

Такой документ компания должна была представить в соответствии с требованиями положения об авторизации поставщиков финансовых услуг.

НБУ применил к "Экспо Проперти Груп" меру влияния в виде требования устранить выявленное нарушение.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 27 июля 2026 года.

Компания должна выполнить требования регулятора к 18 августа 2026 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям в виде требований об устранении нарушений.