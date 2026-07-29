Спрос на ипотеку и бизнес-кредиты растет: что прогнозируют банки

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев, однако их оценки стали более сдержанными. Балансы ответов на увеличение кредитных портфелей опустились до самого низкого уровня со второго квартала 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса Национального банка Украины об условиях банковского кредитования.

Во втором квартале банки зафиксировали рост спроса бизнеса на все виды кредитов. В третьем квартале они ожидают дальнейшего увеличения спроса, прежде всего на долгосрочные ссуды.

Спрос домохозяйств на кредиты также возрос. Больше всего банки ожидают увеличения спроса на ипотеку.

В то же время, кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились. В третьем квартале банки планируют смягчить условия кредитования малого и среднего бизнеса.

Отдельные банки уже сообщили о росте доли одобренных заявок от МСП, в частности, из-за возможности предоставлять таким заемщикам кредиты на большие суммы.

Для населения финансовые учреждения несколько ослабили требования к ипотечным и потребительским кредитам и ожидают дальнейшего смягчения стандартов. Также вырос уровень одобрения заявок, а процентные ставки по потребительским кредитам и ипотеке снизились.

Долговая нагрузка предприятий банки оценивают как среднюю, а домохозяйств — как низкую.

В то же время во втором квартале банки зафиксировали рост кредитного, валютного рисков и риска ликвидности. В следующем квартале они ожидают дальнейшего усиления валютного и кредитного риска.

Для рынка это значит, что банки пока готовы наращивать кредитование и постепенно смягчать условия для заемщиков, однако делают это на фоне роста рисков и более слабой уверенности в дальнейшем расширении кредитных портфелей.

Заметим, что сельское хозяйство остается одним из ключевых реципиентов банковских кредитов в Украине. При этом банки все активнее финансируют инвестиционные проекты: за первый квартал 2026 года объем долгосрочных займов бизнеса вырос на 45,3% в годовом исчислении.