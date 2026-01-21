Кредиты для бизнеса, работающие даже во время войны

Как Кредобанк поддерживает МСБ в прифронтовых регионах благодаря международным гарантиям

Украинский бизнес показывает устойчивый спрос на банковские кредиты. По данным Национального банка, за 10 месяцев 2025 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос почти на 18% до 1 трлн грн, что стало лучшим результатом с начала полномасштабного вторжения.

Что особенно важно, банки наращивают выдачу несубсидированных кредитов на рыночных условиях, то есть без компенсации со стороны государства.

При этом растет конкуренция за надежных и платежеспособных заемщиков, что проявляется в постепенном снижении ставок и улучшении условий кредитования – уменьшении суммы первого взноса, продлении сроков кредитных договоров, смягчении требований к залогу.

Кроме того, некоторые банки активно развивают совместные программы с иностранными партнерами и донорами. Это дает отечественному бизнесу более широкий доступ к финансированию, в первую очередь, тем предпринимателям и компаниям, которые находятся вблизи зоны боевых действий.

Объемы кредитования растут, ставки снижаются

НБУ в обзоре банковского сектора отмечает: в течение 3 квартала 2025 года гривневые кредиты продолжали стремительно расти, банки сохраняют высокое качество портфеля, а ставки по кредитам снижаются.

В частности, объем чистых гривневых кредитов корпоративному сектору за 3 квартал вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом измерении прирост составил 30,8%.

В годовом измерении быстрее всего росли долгосрочные кредиты на капитальные инвестиции: в чистом гривневом портфеле бизнеса доля таких ссуд увеличилась на 60% год к году и превысила 25%.

Как отметил Нацбанк, основной вклад в такую динамику вносит кредитование, прежде всего, частного бизнеса, хотя и госкомпании тоже довольно охотно пользуются банковским финансированием.

Без учета кредитов госкорпорациям портфель банков вырос на 6,6% квартал в квартал и на 27% год до года. Растет объем кредитов малому и среднему бизнесу: за июнь-сентябрь их динамика составила 7,7% и 32,5% соответственно, а доля кредитов МСБ в банковском портфеле превысила 60%.

Банки кредитуют практически все сферы экономики: торговлю, АПК и пищевую промышленность, логистику, добывающую промышленность и машиностроение. Кроме того, бизнес активно привлекает средства для восстановления производственных мощностей и реализации проектов, связанных с энергетической независимостью и энергоэффективностью.

Яркий пример – компания «Паскаль» из Киевской области. Предприятие производит твердотопливные котлы, котельные и другое оборудование для систем отопления и водоснабжения. С 2023 года развивает экспортное направление, позволяющее продавать котлы в странах Евросоюза. Кредитование позволило компании модернизировать производство и сделать его энергоэффективным.

«В рамках партнерства с Кредобанком предприятие реализовало проекты по энергомодернизации, установке солнечных панелей и приобретению производственного оборудования. В результате мы сократили энергетические затраты и втрое увеличили производство комплектующих для котлов. В целом такие кредитные программы дают производителям возможность развиваться, закупать более современное оборудование и сохранить свой бизнес, несмотря на вызовы войны», – уверен директор ООО «Компания «Паскаль» Артем Лещинский.

Фото: Кредобанк

Благодаря улучшению условий кредитования банковский портфель растет прежде всего за пределами государственной поддержки. Поэтому доля субсидированных ссуд (преимущественно это кредиты по программе «5-7-9») сократилась до 27,4%.

Что касается процентных ставок, то они достигли пика летом. В июле средневзвешенная ставка по кредитам бизнеса составила 16% годовых, но со временем было зафиксировано снижение – до 15,3% годовых в сентябре. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам крупным предприятиям составляет 12,5% годовых, средним компаниям – 15,8% годовых, малому и микробизнесу – в пределах 17,7-17,8% годовых.

280 млн евро от Кредобанка на развитие бизнеса

Несмотря на оживление кредитования, далеко не все банки могут предложить приемлемые условия финансирования. Особенно это касается предпринимателей, которые вынуждены работать в зонах повышенного риска и ограничены в возможностях привлечения заемных ресурсов.

«Несмотря на активные военные действия, предприятия не останавливают свою деятельность. Поэтому сегодня как никогда им нужна поддержка извне. Однако не все банки готовы нести высокие риски, связанные с угрозой частичного или даже полного уничтожения имущества предприятий в результате военных действий», – рассказывает директор департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка Наталья Згоба.

Кредобанк всесторонне поддерживает и финансирует украинский бизнес. У него есть договоры, заключенные с международными финансовыми организациями, в том числе при содействии правительств европейских стран, которые открывают украинским предпринимателям доступ к кредитам по международным гарантийным программам распределения риска.

«Кредобанк с начала полномасштабного вторжения имплементировал несколько различных инструментов разделения кредитных рисков в партнерстве с Международными финансовыми организациями, включая ЕБРР, DFC и BGK. Именно гарантийные инструменты этих институтов позволяют нам беспрепятственно выдавать кредиты в наиболее беспокойных регионах. У каждой программы есть свои критерии и особенности, поэтому важно иметь не один, а несколько инструментов для разных категорий клиентов и типов кредитов», – говорит Наталья Згоба.

В рамках этих программ Кредобанк уже смог выделить украинским предпринимателям в общей сложности 280 млн евро кредитных средств. И банк продолжает развивать партнерство и увеличивать объемы финансирования.

К примеру, Кредобанк более трех лет сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В октябре 2024 года Кредобанк заключил соглашение с Финансовой корпорацией развития США (DFC) о привлечении гарантий для кредитов украинским предприятиям на общую сумму 40 млн дол. Один заемщик может получить кредит до 1,5 млн дол. в эквиваленте при условии, что он работает на подконтрольной территории Украины, имеет до 300 сотрудников, а его годовой доход не превышает 15 млн дол.

Фото: Кредобанк

«Наряду с гарантийными программами распределения рисков интересны клиентам грантовые программы, предусматривающие возможность получения средств в виде кэшбека в размере до 30% от суммы инвестиционного кредита или лизинга. Такая опция особенно важна во время, когда предприятия нуждаются в долгосрочных вложениях средств в обновление основных средств, восстановление после повреждений, релокации и так далее», – комментирует Наталья Згоба.

Новое соглашение с BGK – новые возможности для украинских предпринимателей

Еще одна важная программа – это гарантии, которые получает Кредобанк в рамках совместной программы Европейской Комиссии и польского государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Партнерство BGK и Кредобанк под гарантии Европейского Союза началось еще в январе 2023 года. Благодаря ему в течение первого года Кредобанк профинансировал почти 100 предприятий на сумму более 12 млн евро и помог сохранить около 4 тысяч рабочих мест. В 2024 году Европейская Комиссия через BGK увеличила общий лимит гарантий до 30 млн евро, что позволило существенно расширить возможности кредитования микро-, малых и средних предприятий, прежде всего работающих вблизи зоны активных боевых действий. Гарантийный механизм покрывает 80-90% ущерба от просроченных кредитов, подпадающих под действие инструмента, тогда как остальные 10-20% остаются на стороне Кредобанка.

Фото: Кредобанк

Так, благодаря кредитованию от банка смогло возобновить деятельность после нанесенных войной повреждений аграрное хозяйство «Цилюрик» из Харьковщины.

«Наше предприятие возделывает около 700 га, мы специализируемся на выращивании преимущественно технических зерновых культур – пшеницы, сои, подсолнечника, кукурузы. Из-за того, что мы расположены вблизи зоны боевых действий, еще в первые месяцы полномасштабного вторжения были повреждены складские помещения и техника, сильно пострадал урожай. Впрочем, при поддержке Кредобанка мы смогли получить необходимое финансирование и удержаться на плаву», – рассказывает глава и владелец хозяйства Анатолий Цилюрик.

Банк предлагает кредитные программы и другим фермерским хозяйствам. Давним партнером Кредобанка остается частное предприятие «Агроспасское» из Сумщины – компания сотрудничает с Кредобанком с 2017 года.

«Обрабатываемая площадь угодий составляет около 4000 га. Мы занимаемся выращиванием зерновых и масличных культур – это кукуруза, пшеница, соя и рапс. Полученный инвестиционный кредит позволил нам построить элеватор и приобрести современную сеялку, что повысило эффективность обработки и хранения зерна. Также мы воспользовались кредитной программой банка для пополнения оборотных средств. Благодаря поддержке Кредобанка, мы расширяемся, наращиваем объемы бизнеса и создаем новые рабочие места», – говорит директор предприятия Владислав Мороз.

Эти примеры показывают, как программы банка работают на уровне конкретных предприятий. В то же время, в Кредобанке отмечают, что их поддержка охватывает широкий круг клиентов со всей подконтрольной территории Украины, в том числе в регионах вблизи зоны боевых действий.

«В рамках действующих соглашений между Кредобанком и BGK, реализуемыми с Еврокомиссией, нам удалось профинансировать 233 клиента на общую сумму более 55 млн евро. Более 40% от общей суммы финансирования пришлось на сектор сельского хозяйства. В то же время более трети предоставленных кредитов поступило в предприятия пищевой промышленности и оптовой торговли (за исключением средств автомобильного транспорта). Подавляющее большинство средств – почти 70% – получили предприятия, работающие в желтой и оранжевой зонах, то есть в районах с повышенным риском», – рассказывает Председатель Правления Кредобанка Якуб Карновски.

16 декабря 2025 года Кредобанк заключил еще одно соглашение с BGK о частичном покрытии кредитных рисков при кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса во время войны.

Особенностью этого договора является новый донор – правительство Польши в лице Министерства финансов, реализующее поддержку украинского бизнеса в рамках программы FIWR (Финансовый инструмент развития сотрудничества).

Фото: Кредобанк

Согласно разработанным правилам сотрудничества, Министерство финансов Польши через FIWR выделило 10 млн евро (эквивалент в злотых) на обеспечение BGK средствами для частичного покрытия рисков при кредитовании Кредобанком компаний, работающих на территории Украины.

В рамках соглашения Кредобанк сможет финансировать клиентов МПБ с доходом до 50 млн евро в год и количеством работников до 500 человек.

«Это соглашение позволит продолжить финансирование микро-, малых и средних предприятий, работающих вблизи районов, где продолжаются боевые действия. То есть благодаря поддержке правительства Польши, BGK и Кредобанка украинские компании получают возможность не только продолжать свою деятельность, но и развивать ее в условиях войны», – заключает Якуб Карновски.