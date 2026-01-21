Кредити для бізнесу, які працюють навіть під час війни

Як Кредобанк підтримує МСБ у прифронтових регіонах завдяки міжнародним гарантіям

Український бізнес демонструє стійкий попит на банківські кредити. За даними Національного банку, за 10 місяців 2025 року обсяг корпоративного кредитного портфеля зріс майже на 18% до 1 трлн грн, що стало найкращим результатом з початку повномасштабного вторгнення.

Що особливо важливо, банки нарощують видачу несубсидованих кредитів на ринкових умовах, тобто без компенсації з боку держави.

При цьому зростає конкуренція за надійних та платоспроможних позичальників, що проявляється у поступовому зниженні ставок та покращенні умов кредитування – зменшенні суми першого внеску, продовженні термінів кредитних договорів, пом'якшенні вимог до застави.

Крім того, окремі банки активно розвивають спільні програми з іноземними партнерами та донорами. Це дає вітчизняному бізнесу ширший доступ до фінансування, насамперед тим підприємцям та компаніям, що знаходяться поблизу зони бойових дій.

Обсяги кредитування зростають, ставки знижуються

НБУ в огляді банківського сектора зазначає: протягом 3 кварталу 2025 року гривневі кредити продовжували стрімко зростати, банки зберігають високу якість портфеля, а ставки за кредитами знижуються.

Зокрема обсяг чистих гривневих кредитів корпоративному сектору за 3 квартал зріс на 7,9% порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі приріст склав 30,8%.

У річному вимірі найшвидше зростали довгострокові кредити на капітальні інвестиції: у чистому гривневому портфелі бізнесу частка таких позик збільшилася на 60% рік до року та перевищила 25%.

Як зазначив Нацбанк, основний внесок у таку динаміку робить кредитування насамперед приватного бізнесу, хоч і держкомпанії теж доволі охоче користуються банківським фінансуванням.

Без врахування кредитів держкорпораціям портфель банків виріс на 6,6% квартал до кварталу та на 27% рік до року. Зростає обсяг кредитів малому та середньому бізнесу: за червень-вересень їхня динаміка склала 7,7% та 32,5% відповідно, а частка кредитів МСБ у банківському портфелі перевищила 60%.

Банки кредитують практично всі сфери економіки: торгівлю, АПК та харчову промисловість, логістику, добувну промисловість та машинобудування. Крім того, бізнес активно залучає кошти на відновлення виробничих потужностей та на реалізацію проєктів, пов'язаних з енергетичною незалежністю та енергоефективністю.

Яскравий приклад - компанія «Паскаль» з Київської області. Підприємство виробляє твердопаливні котли, котельні та інше обладнання для систем опалення та водопостачання. Із 2023 року розвиває експортний напрямок, що дозволяє продавати котли в країнах Євросоюзу. Кредитування дало можливість компанії модернізувати виробництво та зробити його енергоефективним.

«У межах партнерства з Кредобанком підприємство реалізувало проєкти з енергомодернізації, встановлення сонячних панелей та придбання виробничого обладнання. У результаті ми cкоротили енергетичні витрати і втричі збільшили виробництво комплектуючих для котлів. Загалом, такі кредитні програми дають виробникам можливість розвиватися, закуповувати сучасніше обладнання та зберегти свій бізнес, попри виклики війни», – впевнений директор ТОВ «Компанія «Паскаль» Артем Лещінський.

Фото: Кредобанк

Завдяки покращенню умов кредитування, банківський портфель зростає насамперед за межами державної підтримки. Тому частка субсидованих позик (переважно це кредити за програмою «5-7-9») скоротилася до 27,4%.

Щодо відсоткових ставок, то вони досягли піку влітку. У липні середньозважена ставка за кредитами бізнесу становила 16% річних, але згодом було зафіксовано зниження – до 15,3% річних у вересні. Середньозважена відсоткова ставка за кредитами великим підприємствам становить 12,5% річних, середнім компаніям – 15,8% річних, малому та мікробізнесу – у межах 17,7-17,8% річних.

280 млн євро від Кредобанку на розвиток бізнесу

Попри пожвавлення кредитування, далеко не всі банки можуть запропонувати прийнятні умови фінансування. Особливо це стосується підприємців, які змушені працювати у зонах підвищеного ризику та обмежені у можливостях із залучення позикових ресурсів.

«Незважаючи на активні воєнні дії підприємства не зупиняють свою діяльність. Тому сьогодні, як ніколи, їм потрібна підтримка ззовні. Проте не всі банки готові нести високі ризики, пов'язані із загрозою часткового або навіть повного знищення майна підприємств внаслідок воєнних дій», – розповідає директор департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства Кредобанку Наталія Згоба.

Кредобанк всебічно підтримує і фінансує український бізнес. Він має договори, укладені з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі за сприяння урядів європейських країн, які відкривають українським підприємцям доступ до кредитів за міжнародними гарантійними програмами розподілу ризику.

«Кредобанк з початку повномасштабного вторгнення імплементував кілька різних інструментів поділу кредитних ризиків у партнерстві з Міжнародними фінансовими організаціями, зокрема ЄБРР, DFC та BGK. Саме гарантійні інструменти цих інституцій дають нам можливість безперешкодно видавати кредити в найбільш неспокійних регіонах. Кожна з програм має свої критерії та особливості, тому важливо мати не один, а кілька інструментів для різних категорій клієнтів та типів кредитів», – говорить Наталія Згоба.

В межах цих програм Кредобанк вже зміг виділити українським підприємцям загалом 280 млн євро кредитних коштів. І банк продовжує розвивати партнерство та нарощувати обсяги фінансування.

Наприклад, Кредобанк понад три роки співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). У жовтні 2024 року Кредобанк уклав угоду з Фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) про залучення гарантій для кредитів українським підприємствам на загальну суму 40 млн дол. Один позичальник може отримати кредит до 1,5 млн дол. в еквіваленті за умови, що він веде діяльність на підконтрольній території України, має до 300 співробітників, а його річний дохід не перевищує 15 млн дол.

Фото: Кредобанк

«Поряд з гарантійними програмами розподілу ризиків цікавими для клієнтів є грантові програми, які передбачають можливість отримання коштів у вигляді кешбеку у розмірі до 30% від суми інвестиційного кредиту або лізингу. Така опція є особливо важливою в час, коли підприємства потребують довгострокових вкладень коштів в оновлення основних засобів, відбудову після пошкоджень, релокації тощо», – коментує Наталія Згоба.

Нова угода з BGK – нові можливості для українських підприємців

Ще одна важлива програма – це гарантії, які отримує Кредобанк у межах спільної програми від Європейської Комісії та польського державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Партнерство BGK та Кредобанку під гарантії Європейського Союзу розпочалося ще у січні 2023 року. Завдяки йому протягом першого року Кредобанк профінансував майже 100 підприємств на суму понад 12 млн євро та допоміг зберегти майже 4 тисячі робочих місць. У 2024 році Європейська Комісія через BGK збільшила загальний ліміт гарантій до 30 млн євро, що дозволило суттєво розширити можливості кредитування мікро-, малих і середніх підприємств, насамперед тих, що працюють поблизу зони активних бойових дій. Гарантійний механізм покриває 80-90% збитків від прострочених кредитів, що підпадають під дію інструменту, тоді як решта 10-20% залишається на стороні Кредобанку.

Фото: Кредобанк

Так, завдяки кредитуванню від банку змогло відновити діяльність після завданих війною пошкоджень аграрне господарство «Цилюрик» з Харківщини.

«Наше підприємство обробляє близько 700 га, ми спеціалізуємось на вирощуванні переважно технічних зернових культур – пшениці, сої, соняшнику, кукурудзи. Через те, що ми розташовані поблизу зони бойових дій, ще в перші місяці повномасштабного вторгнення були пошкоджені складські приміщення та техніка, сильно постраждав урожай. Втім, за підтримки Кредобанку ми змогли отримати необхідне фінансування та утриматися на плаву», – розповідає голова і власник господарства Анатолій Цилюрик.

Банк пропонує кредитні програми й іншим фермерським господарствам. Давнім партнером Кредобанку залишається приватне підприємство «Агроспаське» з Сумщини - компанія співпрацює з Кредобанком з 2017 року.

«Площа угідь, що ми обробляємо, становить близько 4000 га. Ми займаємося вирощуванням зернових та олійних культур – це кукурудза, пшениця, соя та ріпак. Інвестиційний кредит, який ми отримали, дозволив нам збудувати елеватор та придбати сучасну сівалку, що підвищило ефективність обробки та зберігання зерна. Також ми скористалися кредитною програмою банку на поповнення обігових коштів. Завдяки підтримці Кредобанку ми розширюємося, нарощуємо обсяги бізнесу та створюємо нові робочі місця», – говорить директор підприємства Владислав Мороз.

Ці приклади показують, як програми банку працюють на рівні конкретних підприємств. Водночас у Кредобанку зазначають, що їх підтримка охоплює широке коло клієнтів з усієї підконтрольної території України, в тому числі у регіонах поблизу зони бойових дій.

«У рамках чинних угод між Кредобанком і BGK, що реалізуються з Єврокомісією, нам вдалося профінансувати 233 клієнтів на загальну суму понад 55 млн євро. Понад 40% від загальної суми фінансування припало на сектор сільського господарства. Водночас понад третина наданих кредитів надійшла до підприємств харчової промисловості та оптової торгівлі (за винятком засобів автомобільного транспорту). Переважна більшість коштів – майже 70% – отримали підприємства, що працюють у жовтій та помаранчевій зонах, тобто в районах з підвищеним ризиком», – розповідає Голова Правління Кредобанку Якуб Карновскі.

16 грудня 2025 Кредобанк уклав ще одну угоду з BGK про часткове покриття кредитних ризиків при кредитуванні клієнтів малого та середнього бізнесу під час війни.

Особливістю цього договору є новий донор – уряд Польщі в особі Міністерства фінансів, який реалізує підтримку українського бізнесу в рамках програми FIWR (Фінансовий інструмент розвитку співробітництва).

Фото: Кредобанк

Відповідно до розроблених правил співпраці, Міністерство фінансів Польщі через FIWR виділило 10 млн євро (еквівалент у злотих) на забезпечення BGK коштами для часткового покриття ризиків при кредитуванні Кредобанком компаній, що працюють на території України.

В межах угоди Кредобанк зможе фінансувати клієнтів МСБ з доходом до 50 млн євро на рік і кількістю працівників до 500 осіб.

«Ця угода дозволить продовжити фінансування мікро-, малих та середніх підприємств, які працюють поблизу районів, де тривають бойові дії. Тобто, завдяки підтримці уряду Польщі, BGK та Кредобанку українські компанії отримують можливість не тільки продовжувати свою діяльність, але й розвивати її в умовах війни», – підсумовує Якуб Карновскі.