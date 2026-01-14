ЄІБ надав Кредобанку гарантію для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав часткову портфельну гарантію Кредобанку на суму 6 млн євро, що дозволить банку видати нові кредити мікро-, малому та середньому бізнесу (ММСБ) в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄІБ.

Відповідні документи було підписано 22 грудня 2025 року, тоді як проєкт схвалили 10 червня 2025 року. Гарантія надається в межах програми EU4Business Guarantee Facility II, яка покликана поліпшити умови кредитування для ММСБ та забезпечити місцевим фінансовим установам доступ до ресурсів через зниження вимог до застави та більш вигідні умови фінансування для підприємців.

Загальний обсяг програми, схваленої 5 травня 2025 року, становить 300 млн євро, з яких 40 млн євро виділено на гарантії ЄІБ.

Кредобанк входить до переліку системно важливих банків України та перебуває під посиленим наглядом регулятора. Єдиним акціонером банку є PKO Bank Polski. Станом на 1 листопада 2025 року за розміром активів Кредобанк займав 14-те місце серед 60 банків України з активами 70,45 млрд грн.

Окрім цього, ЄІБ профінансує ще 11 проєктів у двох областях.