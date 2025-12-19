- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ЄІБ перераховує Україні понад 74 млн євро для підтримки критично важливих послуг
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перераховує Україні понад 74 млн євро для підтримки критично важливих послуг, покращення транспортного сполучення та підвищення енергоефективності.
Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Кошти будуть спрямовані на проєкти у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.
"Новий транш ЄІБ — це інвестиція в життєздатність наших громад. Ми діємо комплексно: забезпечуємо лікарні та школи автономними джерелами енергії, модернізуємо громадський транспорт у містах і розширюємо пропускну здатність залізниці на кордоні", — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
За його словами, для перерахунку коштів команди на місцях та в Міністерстві пройшли всі адміністративні процедури, підготували тендери, забезпечили комунікацію з фінансовими установами та прозорість на кожному етапі.
Пакет фінансування включає кредити ЄІБ під гарантії ЄС у межах механізму Ukraine Investment Framework (UIF), а також гранти від Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) і Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI), що фінансується урядом Німеччини.
Окрім цього, ЄІБ профінансує ще 11 проєктів у двох областях.