Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перераховує Україні понад 74 млн євро для підтримки критично важливих послуг, покращення транспортного сполучення та підвищення енергоефективності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти будуть спрямовані на проєкти у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.

"Новий транш ЄІБ — це інвестиція в життєздатність наших громад. Ми діємо комплексно: забезпечуємо лікарні та школи автономними джерелами енергії, модернізуємо громадський транспорт у містах і розширюємо пропускну здатність залізниці на кордоні", — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, для перерахунку коштів команди на місцях та в Міністерстві пройшли всі адміністративні процедури, підготували тендери, забезпечили комунікацію з фінансовими установами та прозорість на кожному етапі.

Пакет фінансування включає кредити ЄІБ під гарантії ЄС у межах механізму Ukraine Investment Framework (UIF), а також гранти від Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) і Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI), що фінансується урядом Німеччини.

Окрім цього, ЄІБ профінансує ще 11 проєктів у двох областях.