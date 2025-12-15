Запланована подія 2

Нові укриття та водогони: Європейський інвестиційний банк профінансує ще 11 проєктів у двох областях

гривні, долари, євро
ЄІБ профінансує 11 проєктів у двох регіонах України / Shutterstock

Експертна робоча група під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна дала "зелене світло" 11 новим проєктам відновлення Миколаївської та Дніпропетровської областей. Усі вони будуть реалізовані в межах спільних програм із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Дніпропетровська область

Для Дніпропетровської області було відібрано 7 проєктів, які закривають найгостріші потреби громад:

  1. Медицина. У Першотравенській громаді реконструюють приміщення під сучасне реабілітаційне відділення.
  2. Водопостачання. Магдалинівська та Верхньодніпровська громади отримають нову водонапірну башту та оновлені водопровідні мережі. 
  3. Безпека. Нові та відремонтовані укриття з’являться у Миколаївській, Новомосковській та Жовтоводській громадах. Зокрема, у Миколаївській громаді побудують споруду подвійного призначення, яка слугуватиме надійним захистом для мешканців.

Миколаївська область

У Миколаївській області комісія підтримала 4 важливі ініціативи:

  1. Освіта. У Березнегуватській громаді заплановано капітальний ремонт ліцею.
  2. Безпека. Братська та Веснянська громади отримають нові та відремонтовані споруди цивільного захисту. 
  3. Водопостачання. У Широківській громаді реконструюють систему водопостачання та облаштують нову артезіанську свердловину.

Хто ухвалював рішення?

Процес відбору був максимально прозорим — до складу комісії увійшли експерти з міністерств фінансів, освіти, охорони здоров’я та представники місцевого самоврядування. Тепер ці проєкти передані на фінальне схвалення до Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, у грудні Європейський інвестиційний банк виділив 18,4 млн євро на енергоефективну модернізацію 28 шкіл, дитячих садків та лікарень у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях.

Автор:
Тетяна Ковальчук