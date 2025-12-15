- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Нові укриття та водогони: Європейський інвестиційний банк профінансує ще 11 проєктів у двох областях
Експертна робоча група під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна дала "зелене світло" 11 новим проєктам відновлення Миколаївської та Дніпропетровської областей. Усі вони будуть реалізовані в межах спільних програм із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Дніпропетровська область
Для Дніпропетровської області було відібрано 7 проєктів, які закривають найгостріші потреби громад:
- Медицина. У Першотравенській громаді реконструюють приміщення під сучасне реабілітаційне відділення.
- Водопостачання. Магдалинівська та Верхньодніпровська громади отримають нову водонапірну башту та оновлені водопровідні мережі.
- Безпека. Нові та відремонтовані укриття з’являться у Миколаївській, Новомосковській та Жовтоводській громадах. Зокрема, у Миколаївській громаді побудують споруду подвійного призначення, яка слугуватиме надійним захистом для мешканців.
Миколаївська область
У Миколаївській області комісія підтримала 4 важливі ініціативи:
-
Освіта. У Березнегуватській громаді заплановано капітальний
ремонт ліцею.
- Безпека. Братська та Веснянська громади отримають нові та відремонтовані споруди цивільного захисту.
- Водопостачання. У Широківській громаді реконструюють систему водопостачання та облаштують нову артезіанську свердловину.
Хто ухвалював рішення?
Процес відбору був максимально прозорим — до складу комісії увійшли експерти з міністерств фінансів, освіти, охорони здоров’я та представники місцевого самоврядування. Тепер ці проєкти передані на фінальне схвалення до Європейського інвестиційного банку.
Нагадаємо, у грудні Європейський інвестиційний банк виділив 18,4 млн євро на енергоефективну модернізацію 28 шкіл, дитячих садків та лікарень у Тернопільській, Запорізькій та Волинській областях.