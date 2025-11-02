ЄІБ розглядає фінансування проєкту з постачання питної води для Миколаєва вартістю 70 млн євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оприлюднив інформацію про те, що в рамках програми Ukraine Municipal Infrastructure Programme (UMIP) розглядається субоперація з відновлення централізованого водопостачання міста Миколаїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄІБ.

Проєкт передбачає забезпечення міста питною водою після значних пошкоджень водопостачальної інфраструктури, зокрема внаслідок дій російських збройних формувань у 2022 році та руйнування Каховська ГЕС у 2023‑му.

Проєкт має орієнтовний бюджет близько 70 млн євро, що відповідає сумі, яку ЄІБ пропонує виділити на його фінансування, і водночас приблизній загальній вартості операції. Сектором проєкту є водопостачання та каналізація в рамках міської інфраструктури.

Наразі операція перебуває на етапі оцінки (under appraisal), тому остаточне рішення про фінансування ще не прийнято. Очікується, що реалізація проєкту принесе значні соціальні та екологічні переваги, зокрема покращення якості води, зменшення забруднення, підвищення енергоефективності та створення тимчасових робочих місць для населення.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.